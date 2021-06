Euro terminé pour Eden Hazard ?

La Belgique a battu dimanche soir le Portugal en 8es de finale de l’Euro (1-0), mais cette qualification n’a pas été obtenue sans frais. Dans la bataille, les Diables Rouges ont perdu deux joueurs importants sur blessure, en l’occurrence Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Et pour ce dernier, cela s’annonce très inquiétant.

Hazard promet de rester en cas d’indisponibilité

C’est Hazard lui-même qui a donné de ses nouvelles et celles-ci suggéraient une indisponibilité jusqu’à la fin de la compétition. « Je me suis blessé tout seul, j'ai senti quelque chose aux ischio-jambiers,a-t-il confié aux journalistes. Je pense que j'ai quelque chose, on verra demain (lundi). On analysera bien la blessure et on verra sa gravité ».

L’ancien Lillois n’était pas très confiant quant au fait de reprendre la compétition rapidement car il se projetait déjà vers un éventuel forfait. « En tant que capitaine, je resterai dans le groupe car j'ai un rôle important à jouer », a-t-il ajouté. Pour rappel, depuis qu’il a rejoint le Real en 2019, Hazard a enchainé les pépins physiques. Des blessures qui lui ont fait manquer 59 rencontres au total. Manifestement, la scoumoune continue de le poursuivre.