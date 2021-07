Euro: Roberto Martinez reste sélectionneur de la Belgique

"Mon attention est déjà portée sur la suite des qualifications pour la Coupe du monde et le Final Four de la Ligue des Nations (en octobre en Italie, ndlr)", a assuré le Catalan. "On a souvent évoqué mon futur, avant et pendant le tournoi, mais c'était très clair dans mon esprit". Sous contrat depuis juillet 2016, Martinez est lié à la fédération belge jusqu'à la fin du Mondial-2022 au Qatar.

La Fédération avait déjà confirmé mercredi vouloir maintenir Martinez à son poste, malgré le parcours décevant des Diables Rouges, éliminés en quarts de finale par l'Italie (2-1).