Euro : Les trois premières finales de l’Italie

Euro 1968

En 1968, l’Italie, qui compte déjà deux Coupes du monde à son palmarès (1934 et 1938), va remporter à domicile son premier - et seul - Euro, dans des conditions très particulières. Car c’est grâce à un tirage à pile ou face que les Azzurri vont s’imposer en demi-finales contre l’URSS, alors que le score était de 0-0 à l’issue de la prolongation ! Ce seul match de l’histoire de l’Euro terminé à la pièce a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre, et les circonstances de cet épisode restent toujours aussi floues. En finale à Rome, la génération des Facchetti, Mazzola, Rivera, Zoff et autres Riva va être sacrée en deux temps. Après avoir difficilement arraché un match nul face aux Yougoslaves (1-1), tombeurs des Bleus en quarts, les Italiens s’imposent 2-0 deux jours plus tard. Dans un stade olympique bien moins garni pour cette finale à rejouer, c’est Luigi Riva qui ouvre rapidement le score, avant que Pietro Anastasi ne scelle à la demi-heure de jeu ce premier triomphe continental.

Euro 2000

32 ans plus tard, la Squadra Azzurra, qui a gagné entretemps une autre Coupe du monde (1982), retrouve la finale du championnat d’Europe, qui se dispute en Belgique et aux Pays-Bas. Après trois victoires en poules (contre la Turquie, la Belgique et la Suède), les hommes du champion d’Europe 1968 Dino Zoff disposent aisément de la Roumanie (2-0), avant d’éliminer en demi-finales les Néerlandais à Amsterdam, avec la fameuse panenka de Francesco Totti (0-0, 3 t.a.b. à 1). Et ils retrouvent en finale des Bleus qu’ils connaissent parfaitement, et qui les ont éliminés aux tirs au but deux ans plus tôt en quarts de finale de la Coupe du monde. Et cet Euro 2000 tournera aussi en faveur des Français. A Rotterdam, Marco Delvecchio pensait bien avoir donné la victoire aux siens grâce à son but à la 55e minute. Mais les trois remplacements effectués par Roger Lemerre vont être décisifs. Sylvain Wiltord égalise d’abord au bout du temps additionnel (90e+4), avant que David Trezeguet, sur un service de Robert Pires, ne fusille Francesco Toldo pour inscrire un but en or (103e), et priver l’Italie d’un deuxième sacre européen.

Euro 2012

En plein doute après l’échec du mondial sud-africain, l’Italie, qui avait remporté un troisième Mondial en 2006 en prenant sa revanche face aux Bleus, va disputer une nouvelle finale à l’Euro en 2012, alors qu’on ne l’attendait pas forcément. Sous les ordres de Cesare Prandelli, remplaçant de Marcelo Lippi, les Azzurri vont débuter par un nul face aux Espagnols (1-1), champions du monde et d’Europe en titre. Après un nouveau nul contre les Croates et une victoire face aux Irlandais, ils passent les quarts de finale en sortant les Anglais aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b. à 2), grâce notamment à l’arrêt de Gianluigi Buffon sur la tentative d’Ashley Cole. La demi-finale, gagnée 2-1 contre l’Allemagne, sera elle marquée par le doublé de Mario Balotelli, et son somptueux deuxième but célébré façon « Hulk ». Mais « Super Mario » et ses coéquipiers n’existeront pas en finale de cet Euro ukraino-polonais, pour leurs retrouvailles avec des Espagnols au sommets de leur art et vainqueurs (4-0), sur des buts de Silva, Alba, Torres et Mata.