Euro : L'équipe type des débutants

Gardien



Gianluigi Donnarumma, jamais sélectionné pour une grande compétition (l'Italie n'était pas qualifiée pour le Mondial 2018), a été propulsé n°1 de la nouvelle génération italienne. A seulement 22 ans, le gardien de l'AC Milan - qu'on annonce au PSG - dispose déjà d'une expérience considérable pour son jeune âge.

Défenseurs



Raphaël Varane, bien qu'ayant déjà disputé deux Coupes du Monde, va prendre part à son premier Euro, puisqu'il avait dû déclarer forfait juste avant l'édition 2016 en France. Ruben Dias, à 24 ans, explose à Manchester City et rafraîchit la vieillissante charnière portugaise. Enfin son coéquipier Aymeric Laporte, bien sûr, fait d'une pierre deux coups en découvrant à la fois les joies d'une sélection et d'une grande phase finale, lui le défenseur français naturalisé fraîchement naturalisé espagnol.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👏 D’un doublé, Raphaël Varane sauve la tête de Zinédine Zidane au Real Madrid !

🌊 Une victoire 2-1 pour les Merengue contre Huesca, après avoir été mené 1-0 !

⚡ Javi Galan a pourtant ouvert le score d’une frappe survoltée !https://t.co/7kPfBXCUxE

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2021





Milieux



Notre 3-4-3 est résolument offensif, avec Serge Gnabry choisi sur le côté droit et Phil Foden sur l'aile gauche. Ces deux ailiers, parmi les plus virevoltantes des révélations européennes, vont également disputer leur première grande compétition internationale avec l'Allemagne et l'Angleterre. Dans l'axe, même chose pour Frenkie de Jong, qui n'aurait sans doute pas été retenu en 2016 même si les Pays-Bas avaient été qualifiés... Et pour Bruno Fernandes, profil un peu plus mûr (26 ans) mais devenu leader à Manchester United comme au Portugal, qu'on attend nouveau patron des champions d'Europe.

Attaquants



Ce secteur, inévitablement, est le plus concurrentiel. Alors que Gnabry ou Phil Foden auraient aussi pu y être intégrés, de même que Leroy Sané voire Jadon Sancho - ou Goran Pandev pour la grande première de la Macédoine du Nord -, difficile de ne pas tabler sur un trio composé de Federico Chiesa, Memphis Depay et évidemment Kylian Mbappé. Les trois hommes seront titulaires indiscutables avec leurs équipes respectives, surtout les deux derniers. Depay (27 ans), neuf années après le dernier Euro des Pays-Bas, est même le capitaine de sa sélection.

21 - Kylian Mbappé a touché 21 ballons dans la surface adverse ce soir, un record pour un joueur lors d'un match de l'équipe de France depuis qu'Opta analyse cette donnée en 2006. Invasion. pic.twitter.com/6nFKzy5bZS

— OptaJean (@OptaJean) June 8, 2021