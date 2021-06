Euro : Ces records qui peuvent tomber

Joueurs



- Michel Platini reste le meilleur buteur de l'histoire sur une seule édition. Comme Just Fontaine au Mondial 1958 (treize buts), il faudra cravacher pour aller rattraper ses neuf buts de l'Euro 1984. Même avec un match de plus...



- En revanche, il est probable que le Français soit dépassé par Cristiano Ronaldo au classement total. Un but, et le Portugais le doublera pour atteindre la dizaine. Antoine Griezmann, aussi, n'est qu'à trois longueurs avec ses six réalisations (toutes en 2016).



- Aucun joueur n'a terminé deux fois meilleur buteur de l'Euro. Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann sont ainsi également les seuls à pouvoir accomplir cette performance (trois buts pour le Portugais en 2012, et donc six pour le Français en 2016).



- Renato Sanches, en 2016, est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'Euro, à 18 ans et 326 jours. En cas de sacre du Portugal, ils seraient par ailleurs onze à rejoindre les douze Espagnols co-recordmen avec deux titres en 2008 et 2012 - en plus de l'Allemand Rainer Bonhof (1972, 1980).



- Aucun but n'a été inscrit lors de la première minute d'un match de l'Euro, sur les quinze éditions disputées. Le record appartient depuis 2004 au Russe Dmitri Kirichenko, qui avait marqué au bout de 68 secondes lors de Russie - Grèce (2-1).

Equipes



- L'Allemagne et l'Espagne sont les seules à avoir remporté l'Euro à trois reprises. La Mannschaft et la Roja peuvent donc s'emparer de la tête en solitaire, mais aussi être rejointes par la France, seul pays à deux titres.



- Il n'y a que l'Espagne qui a réussi à gagner l'Euro deux fois consécutives, en 2008 et 2012. Dans le ton de la statistique individuelle délivrée plus haut, le Portugal peut donc être le deuxième pays à y parvenir à son tour.



- Si le futur champion d'Europe, dans un mois, s'impose en ayant gagné tous ses matchs, il deviendrait le premier de l'histoire à avoir gagné sept rencontres. Le record est même bloqué à cinq victoires, pour la France en 1984, 2000 et 2016 (finaliste), ainsi que l'Espagne en 2012.



- Jamais une équipe n'a perdu par plus de cinq buts d'écart lors d'un Euro, un record co-détenu par France - Belgique (5-0) et Danemark - Yougoslavie (5-0) en 1984, puis Pays-Bas - Yougoslavie (6-1) en 2000 et Suède - Bulgarie (5-0) en 2004.



- L'équipe de France, en 1984, s'est imposée avec un total de quatorze buts, ce qui reste le meilleur score de l'histoire d'une nation sur une phase finale d'Euro. Là encore, avec une rencontre de plus pour les deux finalistes, voilà un record envisageable à 2,5 buts de moyenne par match.

1 - Didier Deschamps va tenter de devenir cet été le tout 1er à remporter la Coupe du Monde & l'EURO à la fois en tant que joueur et entraîneur. Mission. #listedes26 @equipedefrance pic.twitter.com/kdIWMSjEeX

— OptaJean (@OptaJean) May 18, 2021