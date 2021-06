Euro : avoir manqué le but de l'égalisation face à l'Angleterre "fait un mal de chien" à Müller

L'attaquant du Bayern Munich, lancé à la perfection par son coéquipier Kai Havertz, s'est retrouvé seul face au gardien anglais Jordan Pickford à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais sa frappe croisée a raté le cadre, au grand soulagement du public de Wembley. "Il était arrivé ce moment qui reste dans ta mémoire à la fin, qui t'empêche de dormir la nuit. Celui pour lequel tu travailles, t'entraînes et vis en tant que footballeur. Ce moment, où tu as seul la possibilité (d'égaliser) pour ton équipe et d'envoyer toute une nation de football en extase", a-t-il raconté mercredi sur Instagram.

"Avoir cette opportunité et la gâcher, ça fait un mal de chien", a posté Müller, sous une photo prise juste après son échec alors qu'il état agenouillé, la tête dans les mains, sur la pelouse londonienne. Cinq minutes plus tard, les Three lions ont doublé la marque d'une tête d'Harry Kane. Vainqueurs 2-0 du match, ils joueront en quart contre l'Ukraine. L'Allemagne, elle, fait un peu mieux qu'en 2018, quand elle était rentrée à la maison dès les phases de poule. Mais cette élimination en huitième de finale plombe à nouveau la Mannschaft, quadruple championne du monde.

Thomas Müller, 31 ans, exclu de la sélection allemande après l'échec au Mondial-2018, avait été rappelé en mai, tout comme Mats Hummels (Dortmund) par le sélectionneur Joachim Löw. Mais il n'a pas marqué un seul but durant l'Euro.

Euro 2020 : Müller rate l'occasion d'égaliser !