Euro 2024 : La France dans le chapeau 2 lors des qualifications

Les Bleus y voient désormais un peu plus clair. Alors que le tirage au sort des groupes des éliminatoires de l'Euro 2024 est prévu le dimanche 9 octobre prochain à Francfort (à partir de 12h), l'équipe de France sait d'ores et déjà qu'elle ne sera pas parmi les têtes de série. En effet, suite aux derniers résultats de la phase de groupes de la Ligue des nations, les champions du monde 2018 en Russie seront dans le chapeau 2 à cause de leurs récentes mauvaises prestations, eux qui sont les moins bons des troisièmes de la Ligue A. Ainsi, l'équipe dirigée par Didier Deschamps devrait rencontrer une grosse nation lors des qualifications pour le prochain Championnat d'Europe, qui se déroulera en Allemagne.

Un gros morceau pour les Bleus ?

Placés dans le chapeau 2, les Bleus pourraient retrouver les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Belgique dans leur poule. Pour rappel, lors de ces éliminatoires, qui auront lieu entre mai et novembre 2023, il y aura sept groupes de cinq sélections et trois de six nations. Il faudra finir dans les deux premiers pour valider directement son ticket pour la compétition, tandis que les trois billets restants seront attribués suite à des playoffs entre les meilleures sélections non-qualifiées des trois premières ligues (A, B et C) de la Ligue des nations. A noter, que si la formation d'Hans-Dieter Flick est logiquement déjà qualifiée pour son tournoi, la Russie ne participera pas aux qualifications, conséquence directe de l'invasion de l'armée russe en Ukraine depuis le début de l'année 2022.



Les chapeaux des qualifications de l'Euro 2024 :



Chapeau 1 : Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne

Chapeau 2 : France, Autriche, République tchèque, Angleterre, Pays de Galles, Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ecosse, Finlande

Chapeau 3 : Ukraine, Islande, Norvège, Slovénie, Irlande, Albanie, Monténégro, Roumanie, Suède, Arménie

Chapeau 4 : Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan, Luxembourg, Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Iles Féroé, Macédoine du Nord

Chapeau 5 : Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre, Biélorussie, Lituanie, Gibraltar, Estonie, Lettonie, Moldavie, Malte

Chapeau 6 : Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein