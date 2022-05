Euro 2024 : La finale de la compétition à Berlin

Lahm s'attend à un "tournoi passionnant"



On connaît (un peu) le programme de l'Euro 2024. Attribué en septembre 2018 à l'Allemagne,. La phase finale de la compétition se déroulera dans dix villes allemandes réparties en trois régions : Nord/Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (dont Dortmund, Düsseldorf et Cologne) et Sud (Francfort, Stuttgart et Munich).. Les autres matchs et les coups d'envoi seront annoncés au moment du tirage au sort de la phase finale, qui se déroulera le 2 décembre 2023 à l'Elbphilharmonie, à Hambourg. Le tirage des éliminatoires se tiendra le 9 octobre 2022 à la Festhalle de Francfort", précise l'instance européenne dans son communiqué.Lors de la phase de poules, les matchs "se dérouleront uniquement dans deux régions, ce qui réduira les distances à parcourir pour les équipes et les supporters entre les villes hôtes, et favorisera les délégations d'équipes voyageant en train ou en bus depuis leurs camps de base jusqu'aux lieux des matches pendant la phase de groupes", assure l'organisation. Directeur du tournoi, Philipp Lahm s'est montré "convaincu" de l'attractivité de la compétition.Le fait d'avoir un Championnat d'Europe à domicile fait de ce grand événement quelque chose d'encore plus grand que ne l'est habituellement un Euro", a argumenté le champion du monde 2014.