Euro 2020 - Zinchenko, capitaine et vedette de l'Ukraine

Titulaire sur le flanc gauche à Manchester City, supplantant notamment Benjamin Mendy dans ce rôle de latéral à tout faire - en défense comme en attaque -, Oleksandr Zinchenko est logiquement une des têtes d'affiche de la sélection ukrainienne.Zinchenko fait partie de ceux qui ont rendu son pays plutôt surprenant pour son premier match de l'Euro aux Pays-Bas (3-2), puisqu'on n'attendait pas forcément les hommes d'Andreï Chevtchenko aussi offensifs. Exactement le profil du Citizen, habitué à se projeter à profusion en club sous les ordres de Pep Guardiola.Arrivé à l'académie du Shakhtar Donetsk à l'âge de quinze ans, d'abord adolescent réservé, il n'a pas tardé à s'ouvrir. Son coéquipier Mykola Matviyenko se souvient (pour Goal.com) : "Dès le premier jour, il savait clairement ce qu'il voulait sur le terrain. Il montrait de la détermination et de la persévérance. C'était évident qu'il deviendrait un grand footballeur."Mais en 2014, Zinchenko a dû fuir la guerre dans le Donbass avec sa famille, menée par sa mère. Il avait alors 17 ans et s'est retrouvé sans club à Moscou, toujours lié au Shakhtar et un peu pris en otage.(prêté au PSV lors de sa première année), est apparu comme une bénédiction.Toujours très attaché à l'Ukraine, il en affiche souvent le drapeau lors des - nombreuses - célébrations de titres divers et variés avec Manchester City. S'appuyant sur son expérience ô combien précieuse en Premier League, il insiste sur l'importance de la communication entre les joueurs. Selon lui, c'est une des clés de la réussite de son club, et il exhorte ainsi ses compatriotes en sélection à en faire de même. Remarquable face au Paris Saint-Germain en demi-finales de Ligue des Champions, Zinchenko conserve ce visage juvénile qui semble le faire encore sortir des équipes de jeunes. Souvent chambré dans le vestiaire de City pour sa ressemblance avec De Bruyne, il est, ce qui achève d'en faire une véritable célébrité en son pays.