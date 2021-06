Euro 2020 : Yarmolenko-Yaremchuk, le duo de choc de l’Ukraine

"Yaremchuk trouve toujours de l’espace sur le terrain"

🏆 #EURO2020

🇺🇦🗨️ Yarmolenko : "Moi je rapproche les bouteilles de Coca, je rapproche la bouteille d'Heineken. Contactez-moi les gars !" pic.twitter.com/atzgqbKky0

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2021

En dépit d'une phase de qualification quasiment parfaite, conclue en tête de son groupe devant les tenants du titre portugais et sans la moindre défaite,Sa dernière place en Ligue des nations, malgré une victoire face à l’Espagne, n’a sans doute pas aidé, tout comme la lourde défaite en amical contre les Bleus au Stade de France en octobre dernier (7-1), même si l’équipe d’Andriy Shevchenko était complètement décimée par le coronavirus et avait même dû rappeler son entraîneur des gardiens parmi les remplaçants…Tout est depuis rentré dans l’ordre et Oleksandr Shovkovskiy (45 ans) a retrouvé sa place aux côtés de Shevchenko. Et après avoir entamé la compétition continentale par une défaite spectaculaire face aux Pays-Bas (2-3),Deux premiers matchs où les quatre buts ont été inscrits par les mêmes hommes : Sergiy Yaremchuk et Andriy Yarmolenko. Ce dernier, avec désormais 42 réalisations au compteur, n’est d’ailleurs plus qu’à six longueurs du record de buts en sélection ukrainienne détenu par son sélectionneur (48).En difficulté à West Ham, l’attaquant de 31 ans a enchaîné les blessures et n’a pas marqué le moindre but en 15 matchs de Premier League cette saison, mais trois dans les coupes nationales.Après avoir inscrit l’un des plus beaux buts de la compétition contre les Pays-Bas, sur un service de Yaremchuk, il a rendu la pareille à son compère face aux Macédoniens, de six ans son cadet, non sans avoir lui-même préalablement ouvert le score. Il s’est aussi bien amusé en conférence de presse, rebondissant sur la polémique des bouteilles de soda et de bière sur les podiums.Yaremchuk, lui, sort d’une nouvelle saison pleine avec La Gantoise. Après avoir compilé 17 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues,"Yaremchuk trouve toujours de l’espace sur le terrain, il sait où aller", apprécie son coéquipier Sergiy Sydorchuk. Il s’est progressivement imposé dans cette sélection ukrainienne dont il sera encore l’un des fers de lance face aux Autrichiens. Et si ce n’est pas l’un, ce sera l’autre…