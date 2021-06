Sondé sur les chances des Bleus avant l'Euro 2020, l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger, qualifie les Tricolores de super favoris à condition de ne pas négliger certaines équipes. Wenger estime que la bande à Didier Deschamps pourra s'appuyer sur son expérience et son statut de champion du monde acquis suite à sa victoire en Russie à l'occasion du Mondial 2018. Les individualités et le collectif des Français en font une équipe à redouter, en tout cas, selon le tacticien alsacien.

"On est déjà champions du monde"

"On sait que l’on a le potentiel, on sait que nous sommes super favoris et qu’il y a très peu d’équipes qui ont le même potentiel que l’équipe de France. On est déjà champion du monde donc on sait que l’on peut gagner. Cela fait de nous un super favori pour l’Euro. Mais en même temps, il y a quelques adversaires à ne pas négliger. Notamment au centre de l’Europe comme la Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas peut-être", a tempéré Wenger au micro de la radio RMC.