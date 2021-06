Euro 2020 : Verratti prêt à retrouver le terrain avec l'Italie

Dimanche et lundi, "Petit Hibou" a participé normalement aux entraînements de la Nazionale, selon la Fédération italienne, semblant avoir désormais surmonté sa blessure (lésion du ligament collatéral médial).

"Le protocole de retour de Verratti continue comme prévu, sans problèmes", a déclaré dimanche le docteur Andrea Ferretti, tout en précisant que "la dernière étape" jusqu'au retour en compétition était aussi "la plus exigeante".

Samedi, Verratti avait aussi participé pendant 20 minutes à un match d'entraînement entre des remplaçants italiens et une sélection de jeunes de Pescara, son club formateur, lui-même jouant avec son ex-équipe.

Ce rétablissement est en phase avec ce qu'avait annoncé le PSG le 11 mai, c'est-à-dire une indisponibilité de quatre à six semaines, après une blessure survenue à l'entraînement quelques jours plus tôt.

En dépit des incertitudes, Roberto Mancini a toujours affiché sa volonté de sélectionner Verratti pour l'Euro, tant le milieu de 28 ans est une pièce maîtresse de la sélection, dans un rôle de plaque tournante aux côtés du milieu de Chelsea Jorginho.

Verratti lui-même n'avait aucune intention de manquer le rendez-vous continental, après avoir dû renoncer sur blessure à l'Euro-2016 (pubalgie) et avoir dû regarder le Mondial-2018 à la télévision, l'Italie ayant chuté lors des barrages de qualifications.

Contre la Suisse, mercredi à Rome, pour le deuxième match de l'Euro, Verratti a donc des chances de renouer avec le terrain, ne serait-ce qu'en cours de rencontre.

"On verra, il va plutôt bien", a indiqué mardi Roberto Mancini sur Sky Sport, sans s'avancer davantage.

Le voir démarrer est plus incertain, Mancini n'ayant probablement pas l'intention de risquer son joueur trop tôt, après les rechutes subies ces dernières semaines par deux autres internationaux, finalement forfaits: Stefano Sensi (Inter Milan) puis Lorenzo Pellegrini (AS Rome), remplacés dans les 26 par Matteo Pessina (Atalanta) et Gaetano Castrovilli (Fiorentina).

Le plus probable est de voir Manuel Locatelli le remplacer de nouveau mercredi contre la Suisse, comme il l'a fait brillamment lors de la rencontre d'ouverture contre la Turquie (3-0), pour laquelle Verratti n'était même pas sur la feuille de match.

Quant au milieu du PSG, il pourrait faire ses débuts comme titulaire dimanche contre le pays de Galles, un match que l'Italie pourrait disputer en étant déjà qualifiée pour les 8es de finale en cas de succès mercredi

