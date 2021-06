Euro 2020 : Thomas Meunier, fidèle au poste

Thomas Meunier aurait très bien pu passer la majeure partie de cet Euro 2020, son troisième tournoi majeur en sélection, sur le banc des remplaçants. Lors de son entrée en lice dans la compétition continentale, la Belgique de Roberto Martinez avait alors choisi de faire confiance, dans le couloir droit, à l'arrière droit Timothy Castagne (25 ans). Mais contre la Russie (3-0), le pensionnaire de Leicester a subi un énorme choc à la tête, ce qui l'avait contraint de quitter prématurément ses partenaires, et plus précisément dès la 27eme minute de jeu, tout en étant également obligé de mettre déjà un terme à son Euro.

Doublement décisif lors de son entrée en jeu contre la Russie Son remplaçant, Thomas Meunier, a ensuite assez rapidement repris ses repères. D'ailleurs, seulement sept petites minutes plus tard, c'est lui qui avait fait le break (34eme), avant ensuite de se muer en passeur décisif pour Romelu Lukaku, pour le but du 3-0 (88eme). Lors de la deuxième rencontre, face au Danemark (2-1), le pensionnaire du Borussia Dortmund a, cette fois, joué les 90 minutes de jeu, pour ensuite être préservé contre la Finlande (2-0). Pour clôturer cette phase de poules, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'était rentré qu'à la 75eme minute de jeu, en lieu et place du milieu de terrain offensif (ou ailier gauche) de Brighton Leandro Trossard (26 ans).

Meunier était le latéral droit titulaire de la Belgique en 2018 En ce qui concerne le huitième de finale, que la Belgique disputera contre le Portugal, ce dimanche soir (21h00, beIN SPORTS 1), Thomas Meunier devrait retrouver sa place de titulaire. Un tournoi majeur qu'il devrait donc disputer presque dans son intégralité. Il y a trois ans, lors de la Coupe du Monde 2018 du côté de la Russie, c'était déjà lui le titulaire à ce poste, alors que la Belgique avait terminé troisième. Le 25 juin dernier, il y a tout juste un an, Thomas Meunier, alors en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, avait quitté le club de la Capitale, pour s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Une formation avec qui il avait signé un contrat de quatre ans. Pas vraiment titulaire dans son nouveau club, Thomas Meunier aura tout de même disputé un total de 33 rencontres, toutes compétitions confondues. Avant une nouvelle épopée dans cet Euro 2020 ?