Euro 2020 : Sarabia, l'invité surprise de la Roja !

C’était l’une des surprises de la liste de Luis Enrique pour l’Euro. Et de l’aveu-même du sélectionneur espagnol, cela a aussi dû être une surprise pour l’intéressé. Plus vu avec la Roja depuis novembre 2019, et un match contre Malte où il avait ouvert son compteur en sélection, Pablo Sarabia fait donc partie des 24 joueurs espagnols retenus pour disputer la compétition continentale. Et il a eu droit à sa quatrième cape vendredi dernier, lors d’un match de préparation face au Portugal au Wanda Metropolitano (0-0).





Titulaire, le Parisien aura eu la plus grosse occasion espagnole de la rencontre, mais il a envoyé sa tentative bien au-dessus du but de Rui Patricio avant de céder sa place à un quart d’heure de la fin. Pas de quoi entamer sa cote auprès de son sélectionneur, qui le trouve "particulièrement motivé. Et nous voulions déjà l’appeler lors des deux derniers rassemblements, mais il était blessé. Il est dans l'une des meilleures équipes du monde, même s’il a vécu une saison difficile et qu’il n’a pas autant joué qu’on le souhaiterait. Mais c’est un joueur très intéressant, qui peut beaucoup nous apporter, notamment face au but, dans la dernière passe ou le travail défensif", apprécie Luis Enrique, interrogé en conférence de presse.

"Cette année a été plus compliquée"



Que ce soit sous les ordres de Thomas Tuchel ou de Mauricio Pochettino, Pablo Sarabia aura effectivement peu joué lors de cet exercice 2020-2021, où il aura été perturbé par les blessures musculaires et le Covid. Déjà quasiment sorti de la rotation lors de la fin du Final Four l’an dernier, il n’a pas disputé une seconde en phase finale de la Ligue des Champions, que ce soit face au Barça, au Bayern Munich ou à Manchester City, et sera apparu 27 fois en Ligue 1, avec seulement 13 titularisations mais 6 buts et 4 passes décisives.





"Ma première année s'est très bien passée, j'ai contribué avec des buts (14) et des passes décisives (8). En sachant qu'il est difficile, peu importe l’attaquant, d'avoir des minutes de jeu. Mais j’ai réussi à en avoir. Et cette année a été plus compliquée à cause de mes trois blessures et du Covid, que j’ai mal vécu parce que cela a affecté ma capacité de travail. Mais j'ai finalement eu des minutes de jeu et j'ai marqué des buts", confiait-il à El Pais il y a quelques jours. Sarabia, qui a aussi confié qu’il fallait "être très fort mentalement", lorsqu’on est en concurrence avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé, espère maintenant profiter de cet Euro pour retrouver plus de temps de jeu. Ce qui lui permettra de se montrer, tant son avenir dans la capitale semble bouché.