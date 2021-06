Euro 2020 : Rüdiger regrette son geste sur Pogba, mais dément l'avoir mordu

"Je n'ai pas le droit d'aller comme ça avec la bouche contre son dos, ça va sans dire. Ca fait mauvais effet", a déclaré le joueur de Chelsea, dans une réaction diffusée mercredi par son agent personnel.

"Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul", poursuit le récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, "et autant avec moi que ensuite en interview, il a confirmé que ce n'était pas une morsure, comme certains l'avaient pensé d'abord".

Rudiger a-t-il mordu Pogba ?

L'Allemand de 28 ans ne s'attend pas à être sanctionné après coup, l'arbitre espagnol du match, Carlos del Cerro Grande, n'ayant pas sévi sur le moment. "Il m'a dit qu'il m'aurait sanctionné s'il avait pensé que c'était une faute", a précisé Rüdiger.

Pogba, très énervé sur le moment, a signalé l'incident à l'arbitre, mais a voulu dédramatiser ensuite en conférence de presse d'après-match. "Nous sommes amis, nous nous connaissons depuis longtemps. Ce n'était rien de grave", a dit le Français, désigné "homme du match" par l'UEFA, "je pense qu'il m'a un peu grignoté. Il n'a pas reçu de carton et je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout", a-t-il expliqué

Pogba n'en veut pas à son ami Rudiger