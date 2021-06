Euro 2020 : Pour Meunier, l'Euro est plus dur que la Coupe du Monde

Qualifié avec la Belgique pour les huitièmes de finale de l'Euro, Thomas Meunier s'est laissé aller à une déclaration un peu surprenante au micro de la RTBF. Pour le latéral droit des Diables Rouges, l'Euro est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. "Gagner l'Euro, c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du monde au vu des équipes et du niveau affiché. Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs hormis le Brésil, tout se situe en Europe." L'Argentine et quelques nations africaines seront sûrement ravies de l'apprendre.