L’Euro 2020 était programmé pour débuter le 12 juin prochain. Mais, en raison du Coronavirus et les reports des championnats qui ont été décrétés, il y a aujourd’hui très peu de chances pour que cette compétition ait lieu à la date prévue. L’UEFA est en train de mener une profonde réflexion concernant la meilleure période à laquelle on pourrait reporter ce tournoi. Et une décision devrait normalement être prise ce mardi.

"La priorité est de sauver les vies"

Le report de l’Euro ? Beaucoup de personnes y sont favorables, y compris chez les principaux acteurs. Roberto Mancini, le patron de la Squadra Azzurra, a notamment déclaré à Rai Sport : « Si nous pouvions gagner le Championnat d'Europe cet été, nous pouvons aussi le gagner en 2021 ». Pour l’ancien coach de l’Inter, n’importe quelle décision fera l’affaire du moment que la priorité soit donnée à la vie des gens et l’éradication du virus : « Attendons la décision de l'UEFA, mais je m'adapterai à tout. Pour l'heure, la priorité est de sauver des vies ».