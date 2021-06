Euro 2004 (3-1 pour la France, le 21 juin à Coimbra)

Après 32 duels, dont le premier de l'histoire de la sélection suisse en 1905, les Français et les Suisses se retrouvent pour la première fois en phase finale. C'est le troisième match de poule des Bleus, qui sont déjà qualifiés mais pas assurés de la première place, après leur victoire au forceps 2-1 face à l'Angleterre puis un nul 2-2 devant la Croatie. Ce n'est pas beaucoup mieux dans le jeu, et après l'ouverture du score de Zinedine Zidane puis l'égalisation rapide du jeune Johan Vonlanthen, il faut attendre le dernier quart d'heure et un doublé de Thierry Henry pour forcer la décision.





Mondial 2006 (0-0, le 13 juin à Stuttgart)

Zinedine Zidane, Claude Makelele et Lilian Thuram sont sortis de leur retraite, mais on est encore bien loin de l'effervescence qui aura lieu quelques matchs plus tard. La rencontre est particulièrement pénible pour la troupe de Raymond Domenech, qui vit sa première grande compétition après avoir succédé à Jacques Santini. Vikash Dhorasoo, en fin de partie, est à deux doigts de devenir le héros mais ne trouve pas le cadre. Dans la chaleur de la fin de printemps allemande, l'équipe de France est extrêmement poussive pour débuter son Mondial.





Mondial 2014 (5-2 pour la France, le 20 juin à Salvador de Bahia)

Autre ambiance : au Brésil, les Bleus (qui jouent comme souvent en blanc, seul le match de 2006 ayant été joué en bleu) déroulent et offrent un festival offensif qui vient valider le 3-0 en ouverture contre le Honduras. La France mène même 5-0 grâce à Olivier Giroud, Blaise Matuidi et Mathieu Valbuena, buteurs en première période, puis Karim Benzema et Moussa Sissoko qui marquent à leur tour après la pause. Les Suisses reviennent avec deux buts dans les dix dernières minutes, empêchant Didier Deschamps de connaître une première victoire par quatre buts d'écart en match officiel.





Euro 2016 (0-0, le 19 juin à Villeneuve-d'Ascq)

Match sans trop d'enjeu pour les Français qui, à domicile, doivent tout de même éviter la défaite pour conserver la première place. Dimitri Payet frappe la barre ainsi que Paul Pogba, à nouveau titularisé par Didier Deschamps tout comme Antoine Griezmann, alors que les deux stars avaient été laissées sur le banc lors de la précédente rencontre devant l'Albanie. Le sélectionneur ménage Blaise Matuidi ou encore Olivier Giroud et N'Golo Kanté, sous la menace d'une suspension. C'est aussi la première apparition, intéressante, de Moussa Sissoko qui sera plus tard un des hommes forts dans le dernier carré.