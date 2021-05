Euro 2020 : Les numéros des Bleus dévoilés

2️⃣6️⃣ joueurs

2️⃣6️⃣ maillots

2️⃣6️⃣ numéros

1️⃣ équipe 🇫🇷 #FiersdetreBleus

Commandez vos maillots ici ⤵

🛒 https://t.co/oK3mepMoi7 pic.twitter.com/Ow5ufXtw3b



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2021

Le 19 pour Benzema, Mbappé conserve le 10

Mardi, Didier Deschamps a communiqué la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour le prochain Championnat d'Europe, qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet prochain. Les Bleus figureront dans le groupe F en compagnie de l'Allemagne, de la Hongrie et du Portugal. Ainsi, comme une rumeur avait p u le suggérer . Auparavant, lors du Mondial 2018, c'est Djibril Sidibé qui portait le numéro en question.Convoqué pour la première fois depuis plus de cinq ans et demi dans la sélection tricolore, Benzema portait le numéro 10 en équipe nationale avant sa longue période loin des Bleus.. De façon globale d'ailleurs, les Champions du Monde 2018 ont conservé le numéro qu’ils portaient lors du sacre obtenu en Russie il y a trois ans. Les deux "surprises" de la liste, Jules Koundé (FC Séville) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) ont eux aussi leur numéro : le 25 pour le défenseur central du club andalou et le 26 pour l'attaquant.