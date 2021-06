C'est le grand soir.. La Nazionale, qui n'avait pu se qualifier pour le mondial 2018 en Russie disputera son premier tournoi majeur depuis 5 ans et le tournoi continental qui s'était disputé en France. Portée par une dynamique de 26 matchs sans défaites, la sélection dirigée par Roberto Mancini ne comptera pas sur Marco Verratti comme titulaire pour ce match. En revanche, l’inépuisable duo composé par Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini sera aligné dans l'axe de la défense. Devant, Ciro Immobile aura la charge de faire trembler les filets, soutenu par Lorenzo Insigne et Domenico Berardi.En face, la Turquie voudra assumer son rôle d'outsider dans le tournoi. Comme attendu, trois joueurs de Lille sont alignés : Burak Yilmaz, Yusuf Yazici et Zeki Celik. En plus d'eux, un danger sera à surveiller pour l'Italie, Hakan Calhanoglu, qui évolue à l'AC Milan depuis 2017.: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu - Yusuf Yazici, Kenan, Burak Yılmaz.: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne.