Euro 2020 : Les Bleus veulent continuer le voyage

Entré en gare de Bucarest, le TGV français ne doit pas perdre de vitesse. Après des escales à Munich et Budapest pour rester invaincue et sortir en tête du groupe de la mort, l'équipe de France va devoir accélérer au moment d'attaquer les matchs à élimination directe en affrontant la Suisse dans la capitale roumaine (21h00, beIN SPORTS 1). Jusqu'à Londres où son arrivée est espérée le 11 juillet prochain, la sélection tricolore n'a plus le droit à l'erreur.

Avec cette rencontre face au voisin helvétique, les Bleus rentrent dans un nouveau territoire : la phase à élimination directe. Le moindre faux-pas sera synonyme d'une fin de voyage précipitée. Les Pays-Bas éliminés, l'Italie accrochée : les coéquipiers de Paul Pogba sont avertis. Posséder un billet en première classe parmi les favoris ne vaut plus grand chose quand le visa pour rester dans le tableau de l'Euro 2020 peut expirer à tout moment.



L'équipe de France peut encore monter en puissance

Pour arriver à destination et remplir son objectif de doublé Coupe du Monde - Euro, l'équipe entraînée par Didier Deschamps a la possibilité de monter en puissance. Les problèmes offensifs pourraient être résolus avec Karim Benzema qui a ouvert son compteur et repris confiance face au Portugal et si Kylian Mbappé passe à la vitesse supérieure en faisant trembler les filets pour la première fois de l'Euro face à la Suisse (21h00, beIN SPORTS 1). Dans l'entre-jeu, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont attendus pour réguler le trafic mais aussi en faire un peu plus pour faire oublier les absences dans les couloirs. Blessés, Jules Koundé, Lucas Digne, Ousmane Dembélé mais aussi Marcus Thuram sont absents.

Pour contrôler sa défense, un retour d'Hugo Lloris au top de sa forme est aussi espéré. Déjà rapide mais pas toujours à l'heure après avoir concédé l'ouverture du score face à la Hongrie et au Portugal, le TGV tricolore a encore une belle marge de progression pour prendre de la vitesse. Ça tombe bien, le contexte des huitièmes de finale exige une montée en puissance.