Thibaut Courtois a fatalement franchi un palier depuis la Coupe du Monde 2018, en étant transféré de Chelsea en direction du Real Madrid. Désormais considéré comme un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur, après des débuts difficiles chez les Merengue, il n'a probablement jamais été aussi fort.



Défenseurs - Moins forts

Milieux - Stables

Si les Diables Rouges doivent souffrir, au fur et à mesure de l'Euro, dans un secteur, il est possible que ce soit celui-ci. Orphelins de Vincent Kompany, qui était le patron de la charnière au Mondial 2018, les Belges n'ont queen renfort défensif au sein de leur effectif par rapport à la troisième place en Russie, il y a trois ans. Mais le Lyonnais était déjà présent lors de l'Euro 2016.devait être le petit nouveau, mais il a dû déclarer forfait après son effrayante sextuple fracture au visage - décidément... - samedi en Russie (victoire 3-0).



En revanche, c'est l'abondance pour Roberto Martinez dans l'entrejeu. Tous les mondialistes sont à nouveau là, exceptés Adnan Januzaj et Mousa Dembélé qui ne sont pas forcément ceux qui manqueront le plus, et avec les ajouts de Vanaken et Praet. Mais l'essentiel, de toute façon, est bien sûr ailleurs : avec Kevin De Bruyne, qui va lui revenir après sa blessure au visage, ou les deux Hazard (Eden, toujours capitaine, et Thorgan), la Belgique a de quoi voir venir. De Bruyne, surtout, a encore pris une dimension supplémentaire depuis trois ans. Seule la régression assez spectaculaire d'Eden Hazard amène forcément à poser un bémol.



Attaquants - Plus forts

C'est à peu près la même chose devant, en peut-être encore plus fort. Car à l'image de De Bruyne,est devenu à l'Inter un véritable monstre, une des plus fines gâchettes de la planète - déjà auteur d'un doublé en Russie.etsont en renfort par rapport au Mondial 2018, mais aucun n'est appelé à être titulaire, ce qui montre bien l'étendue du réservoir belge. Et pour cause,ousont les deux lieutenants principaux de Romelu Lukaku.