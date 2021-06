Arsène Wenger voit la France favorite pour le championnat d'Europe, mais a averti les Bleus concernant certaines nations. Il faudra notamment se méfier de l'Angleterre. L'attaquant des Trois Lions, la star de Tottenham Harry Kane, est d'ailleurs de cet avis. Pour la vedette des Spurs, les Anglais sont notamment en bien meilleure posture que lors du Mondial 2018, remporté par l'Equipe de France en Russie.

Harry Kane y croit

"Nous sommes probablement dans une meilleure posture", a estimé le buteur britannique sur le podcast officiel de l'Angleterre, suite aux succès acquis lors des matches de préparation contre l'Autriche et la Roumanie. "En participant à cette Coupe du monde en 2018, nous ne savions peut-être pas où nous en étions en tant qu'équipe à l'époque, mais nous avons très bien joué et nous nous sommes montrés à la hauteur".

"J'ai l'impression que maintenant nous avons un peu plus d'expérience, des joueurs ont joué les plus grands matchs avec leur club et évidemment des joueurs qui ont joué dans cette Coupe du monde ont également eu cette expérience. J'ai l'impression que nous sommes bien placés. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire", a encore estimé Kane.