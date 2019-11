Euro 2020 : L’épreuve européenne comme prolongement d’un titre de champion du monde ?

Depuis le 15 juillet 2018, la génération 1998 s’est trouvé un successeur avec la bande des Griezmann, Umtiti et autres Giroud. Avec désormais deux étoiles accrochés au-dessus du coq, la France a fait le deuil de cette finale ratée en 2006 contre l’Italie et peut s’avancer comme l’une des favorites au titre européen lors du prochain Euro en juin prochain. Car oui, depuis jeudi, les Bleus sont officiellement qualifiés pour l’Euro 2020 et ont désormais l’ambition de rajouter la couronne européenne à leur palmarès. Un exploit qui n’est pas si simple. Dans l’histoire du football européen, il n’y a que deux nations qui a reçu l’exploit de conquérir la Coupe du Monde et l’Euro deux ans après : la France en 1998 et 2000 et l’Espagne en 2010 et 2012.

Deux nations ont réussi l’exploit

L’Euro compte quinze édition à son compteur, preuve que s’adjuger la double couronne est loin d’être aisée. Pourtant, le statut de champion du monde est loin de peser sur les épaules des joueurs si l’on se penche sur l’historique de la compétition. En trente ans, seule l’Italie en 2008 n’a pas réussi à franchir le stade des quarts de finale après son sacre mondial à Berlin en 2006 face à la France. Avec un effectif vieillissant, les Azzurri ont flanché contre l’Espagne lors de la séance des tirs au but. Le début de l’âge dorée de la Roja. La génération des Xavi, Iniesta est d’ailleurs la seule de l’histoire à avoir fait le triplé avec deux Euro (2008 et 2012) pour entourer sa première étoile acquise en Afrique du Sud. Voir jusqu’en 2022 semble prématuré pour l’équipe de France mais les Bleus ont clairement un coup à jouer durant l’été prochain.

Un effectif jeune mais expérimenté : la recette miracle ?

Ils seront forcément attendus mais le passé commun en Russie peut les aider à franchir les différents obstacles surtout que Didier Deschamps a déjà vécu pareille situation. Surtout, en deux ans, les Bleus ont acquis de la maturité et de l’expérience. Car on oublie trop souvent le poids de la jeunesse dans cet effectif français (25 ans en 2018). Des 23 champions du monde, tous ne seront pas présent en juin prochain mais l’ossature sur laquelle se repose Deschamps depuis deux ans sera en pleine force de l’âge. Et c’est ce qui permet d’aller loin. L’Allemagne que ce soit en 1992 (finaliste) et en 2016 (demi-finaliste) n’a jamais réussi à s’offrir la double couronne mais elle n’a échoué d’un rien dans cet objectif. D’ailleurs, l'effectif des Bleus actuellement se situe parfaitement entre celui de la Mannschaft d’il y a quatre ans (25,4 de moyenne d'âge) et celui de l’Espagne en 2012 (26,8). Peut-être le parfait équilibre pour un nouveau titre.



Le bilan des champions du monde européens à l’Euro depuis 30 ans :



Allemagne : Champion du monde 1990 => finaliste de l'Euro 92

France : Champion du monde 1998 => champion d’Europe 2000

Italie : Champion du monde 2006 => Quart de finale Euro 2008

Espagne : Champion du monde 2010 => Champion d’Europe 2012

Allemagne : Champion du monde 2014 => demi-finaliste 2016

France : Champion du monde 2018 => ???