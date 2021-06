Euro 2020 - L'Angleterre peut voir loin

Deuxième sélection la plus jeune de l'Euro derrière la Turquie, l'Angleterre ne vise rien d'autre que le titre lors du rendez-vous continental. Le manque d'expérience internationale de certains de ses joueurs semble être la seule limite des Three Lions. Mais quand un Kalvin Phillips, seulement neuf capes au compteurs, est capable de hausser son niveau de jeu pour permettre à la sélection dirigée par Gareth Southgate de réussir son entrée en lice avec une victoire sur la Croatie, il devient évident que la jeunesse anglaise n'est pas vraiment un débat. Contre l'Ecosse ce vendredi (21h00, beIN SPORTS 1), elle aura encore l'occasion de le prouver.



Pour les encadrer à l'Euro 2020, il n'y a que trois joueurs de 30 ans ou plus parmi les 26 qui participent au rendez-vous continental : Jordan Henderson, Kyle Walker et Kieran Trippier. Dans le même temps, ils sont sept à avoir 22 ans ou moins. Certains d'entre-eux ont participé à l'incroyable été 2017 du football anglais quand les sélections U17 et U20 ont été championnes du monde et la sélection U19 championne d'Europe. Jude Bellingham n'y était pas, mais le week-end dernier, il est rentré dans l'histoire de l'Euro. A 17 ans et 349 jours, il est devenu le plus jeune joueur à participer à la phase finale de l'Euro mais également le plus jeune à représenter l'Angleterre dans une grande compétition internationale.



Une attaque aussi jeune que redoutable



Le joueur du Borussia Dortmund est susceptible de porter les couleurs de son pays pendant de nombreuses autres échéances. Et c'est toute la force de cette équipe. En plein apprentissage, elle reste sur une demi-finale mondiale et peut espérer faire aussi bien cette année à l'échelle continentale et pendant les nombreuses compétitions internationales à venir. En attaque, Gareth Southgate a notamment l'embarras du choix. Et son potentiel successeur après la Coupe du Monde 2022 aussi. Harry Kane est le joueur le plus âgé du secteur offensif anglais et a l'habitude d'occuper le devant de la scène depuis de très nombreuses années. Pourtant, il n'a que 27 ans et encore le temps de porter son pays vers un trophée international à de nombreuses reprises.



Pour l'accompagner, Jadon Sancho, Phil Foden, Bukayo Saka ou Mason Mount ont moins de 22 ans et un avenir très radieux alors que Raheem Sterling, héros anglais de la première journée avec le seul but de la rencontre face à la Croatie est né en 1997. Avec des joueurs aussi jeunes, l'Angleterre est deuxième au classement des équipes les moins âgés mais elle peut viser une victoire en finale pour succéder au Portugal.

L'Angleterre avait fait le job face à la Croatie :