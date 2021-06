[🎞️RESUME] 🏆 #EURO2020 🇩🇰🇧🇪 #DENBEL

Du travail plutôt bien fait, sans plus, en Russie (0-3) puis face à la Finlande (2-0), une deuxième période échevelée pour renverser la situation au Danemark (1-2) après avoir pris le bouillon lors du premier acte : voilà le résumé du premier tour des Belges, qui font tout de même(avec l'Italie et les Pays-Bas). Sauf qu'arrivent désormais les champions d'Europe portugais . Les Diables Rouges savaient, au vu du tableau, qu'ils avaient une chance d'affronter le troisième du groupe de la mort (la poule F, celle de la France) s'ils terminaient premiers de leur côté. Ça n'a pas loupé, avec en plus la perspective d'une suite face à l'Italie et pourquoi pas la France pour des retrouvailles bouillantes en demies...





Mais nous n'en sommes pas là, et le parcours des combattants débute donc dimanche dans la chaleur de Séville (à une heure et demie de la frontière portugaise). Tous les supporters attendent une prestation qui ressemblerait plutôt à ces 45 dernières minutes au Danemark, quand Kevin de Bruyne est entré et a tout changé, enflammant le cours du match en rendant Romelu Lukaku tout aussi intenable. Surtout, c'est ce cocktail qui risque d'être indispensable pour faire tomber le Portugal, dans un de ces deux grands chocs des huitièmes (avec Angleterre - Allemagne). Car le rapport de force, des deux côtés, semble favorable aux attaques.

Attention les Belges, CR7 a encore faim !



"Le Portugal aime avoir le ballon, mais sait très bien défendre bas si nécessaire, ils ont beaucoup d'expérience et maîtrisent tous les aspects du jeu, rappelle Roberto Martinez en conférence de presse. Ce sera à nous d'élever notre niveau afin de nous qualifier." Le Portugal, de par ses duels avec l'Allemagne puis la France, est prêt, comme le souligne à son tour Thibaut Courtois : "On est sur ce chemin, on n'a plus le choix. Il faut avancer le plus loin possible. Et si on gagne l'Euro, ce sera tellement beau..." Romelu Lukaku, lui, conclut sur le retour en grande forme d'Eden Hazard et une maturité au summum de toute l'équipe par rapport à 2018, où "on en manquait peut-être encore". C'est le début, potentiellement, de deux semaines décisives pour valider enfin le pic de cette immense génération.