Euro 2020 : Koundé et Tolisso sont bien titulaires

La France veut oublier son match nul face à la Hongrie concédé samedi (1-1). Assurée de disputer les huitièmes de finale de ce Championnat d'Europe, l'équipe dirigée par Didier Deschamps se mesure au Portugal ce mercredi soir à Budapest, à l'occasion de l'ultime match de poules de ce groupe F (21 heures). Si les partenaires de Cristiano Ronaldo ne sont pas encore qualifiés pour la suite du tournoi, la France elle, aspire à conserver la tête du groupe afin de s'éviter un tirage compliqué (l'Angleterre, notamment, en cas de seconde place).

Trois changements par rapport à la Hongrie



Didier Deschamps a opéré à trois changements dans son onze par rapport à celui aligné contre la Hongrie samedi. Corentin Tolisso est titularisé à droite dans un dispositif en 4-2-3-1 alors que Jules Koundé remplace Benjamin Pavard et que Lucas Hernandez reprend sa place dans le couloir gauche. Devant, les présences d'Antoine Griezmann, Karim Benzema, et Kylian Mbappé sont à noter. Du côté du Portugal, le tenant du titre de ce tournoi continental se présentera avec ses joueurs les plus importants. Sans surprise, Cristiano Ronaldo est titulaire. En défense centrale, le duo Pepe-Ruben Dias tentera de freiner les attaques des Bleus. Dans l'entrejeu, Renato Sanchez a été aligné comme Danilo et Joao Moutinho.

La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021







La composition du Portugal : Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Danilo, Renato Sanches - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Jota



La composition de la France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba - Tolisso, Griezmann, Mbappé - Benzema