Euro 2020 : Jorginho-Mount, pour qui le doublé ?

Si le dernier carré de l’Euro avait comme particularité de réunir quatre équipes ayant disputé la première phase à domicile, un autre point commun est passé un peu plus inaperçu.Et ce sont donc ces deux derniers qui vont s’affronter dimanche à Wembley pour tenter de réaliser le doublé, après avoir conquis ensemble la Ligue des champions sous le maillot des Blues.Deux joueurs qui se sont distingués lors des demi-finales, mais pour des raisons bien différentes.lors de la séance de tirs au but remportée par les Azzurri face aux Espagnols (1-1, 4 t.a.b. à 2), alors que le lendemain, à quelques minutes d’intervalle,en offrant son maillot à une petite fille qui en a pleuré de joie, à l’issue du succès des Anglais contre le Danemark (2-1, a.p.).Dimanche soir à Wembley,C’est une certitude pour Jorginho, pièce essentielle du milieu de terrain de Roberto Mancini aux côtés de Marco Verratti et Nicolo Barella, un trio apparu moins rayonnant contre l’Espagne, qui leur a confisqué le ballon. Mount, positionné à la création devant le duo Phillips-Rice, a plus souffert en deuxième période face aux Danois mais doit aussi lui enchaîner, à moins que Gareth Southgate ne décide de repasser en 3-5-2, ce qui ne semble pas être la tendance. Quoi qu’il en soit, celui des deux qui soulèvera la coupe dimanche se sera constitué un sacré palmarès en moins d’un mois et demi….