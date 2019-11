Euro 2020 : « Groupe de la mort », « incertitude »… La réaction des adversaires des Bleus

En se rendant en Roumanie à Bucarest, Joachim Löw et Fernando Santos avaient certainement imaginé ce scénario mai dans leurs rêves les plus secrets, ils étaient clairement pour l’éviter. Mais le tirage au sort de l’Euro 2020 en a décidé autrement. Le groupe F sera celui de « la mort » en juin prochain avec la présence des Bleus, de l’Allemagne, du Portugal et d’un barragiste.

Löw : « Un avantage de jouer à Munich »

Après que les six groupes ont été tiré, les réactions étaient forcément attendues et celui du sélectionneur allemand et portugais vont dans le sens de celle de Didier Deschamps. Il n’y aura pas de round d’observation dans ce début d’Euro. « C’est vraiment un groupe très difficile pour nous, mais également pour les Français et l’équipe du Portugal, a résumé Löw. Mais nous attendons cela avec impatience, c’est très bon pour nous tous. C’est toujours un plaisir de disputer ce type de matches. Nous aurons peut-être ce petit avantage, avec nos supporters à Munich. C’est bon pour nous mais cela n’enlève rien à la difficulté des matches. Les Français seront peut-être les favoris du groupe l’été prochain. Ce sont les champions du monde, ils jouent ensemble depuis un certain nombre d’années. »

Santos : « Deux favoris et un candidat au titre final »

Champion d’Europe en titre mais dans le troisième chapeau après sa deuxième place en lors des qualifications, le Portugal savait qu’il avait de grandes chances de tomber sur du lourd. Mais avec les deux derniers champions du monde, c’est clairement le pire possible. « Ce sont les trois derniers vainqueurs des grandes compétitions internationales, a insisté Fernando Santos sur le site de l’UEFA. C’est un groupe solide, avec deux favoris et un candidat clair au titre. Tout le monde se respectera mais rien n’est décidé. » Seule éclaircie dans ce groupe de la mort ? La possibilité de finir parmi les meilleurs troisièmes et ainsi voir les 8emes de finale.