Euro 2020 - Gareth Bale, l'incontestable leader gallois

Mercredi, Gareth Bale va croiser Karim Benzema, son coéquipier historique du Real Madrid. Prêté cette saison à Tottenham, le Gallois est loin d'être certain de retrouver son camarade français la saison prochaine. Les Merengue, a priori, ne souhaitent pas le récupérer. Bale envisage même la retraite après l'Euro, à seulement 31 ans (selon ABC). La perte serait incontestable pour le Pays de Galles, où il demeure un leader naturel : sur les onze matchs disputés en 2020 et 2021, il est celui qui a débuté le plus de rencontres (huit), inscrit le plus de buts (deux) et délivré le plus de passes décisives (deux).





Depuis ces nombreuses saisons où Bale est loin de faire l'unanimité en club, notamment à cause de son penchant de plus en plus assumé pour le golf à la place du football, l'attachement à sa sélection a toujours été une constante invariable. Après l'Euro 2016, achevé sur une inespérée demi-finale face au Portugal (0-2), il a constamment maintenu son influence. "Il est en forme et veut jouer chaque match, c'est quelqu'un de spécial qui peut faire la différence, rappelait ainsi son sélectionneur Ryan Giggs l'an dernier, en août 2020. Je me suis habitué à sa situation au Real."



Son rôle si important découle aussi d'une certaine logique, puisque le réservoir gallois demeure relativement étroit. La stature de Bale est inégalable en son pays, lui qui est devenu en 2018 le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (33 buts en 90 capes) devant Ian Rush. Depuis 2011, Bale n'a pas conclu une seule saison sans but sous le maillot du Pays de Galles... hormis cette année, mais il lui reste donc au moins cinq matchs pour le faire - France et Albanie en amical, Suisse, Turquie et Italie à l'Euro. S'il dispute ces cinq rencontres, il atteindra d'ailleurs pour la première fois les dix sélections en une seule saison (sept, pour le moment). Enchaînant sa seizième année en sélection, son bilan moyen sur un exercice depuis le début de sa carrière est de six matchs et deux buts.