Une finale en 2004. C'était le meilleur résultat du Portugal dans un championnat d'Europe jusqu'à ce que Fernando Santos prenne alors les choses en main, à la fin du mois de septembre 2014. Deux ans plus tard, « l'Ingénieur » a permis à son pays de décrocher son premier titre majeur, en raflant l'Euro 2016. Depuis, l'aventure a donc continué et l'armoire à trophées s'est même remplie encore un peu plus. L'année suivante, soit en 2017, la Seleção a alors participé à sa toute première Coupe des Confédérations et en a pris la troisième place finale. En 2018, lors de la Coupe du Monde, le Portugal n'a, cette fois, pas pu aller plus loin que les huitièmes de finale, après une défaite subie contre l'Uruguay (2-1).



Premier vainqueur de la Ligue des Nations



Enfin, en 2019, les Portugais, toujours sous la houlette de Santos, ont inauguré le palmarès d'une toute nouvelle compétition, en remportant la toute première Ligue des Nations, aux dépens des Pays-Bas. En raison de la pandémie de coronavirus, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont donc pu conserver leur titre européen encore une année de plus. Toutefois, ce mardi soir (18h00, beIN SPORTS 1), marque leur entrée en lice dans cette édition du championnat d'Europe, avec un premier match prévu contre la Hongrie, dans le cadre de la 1ere journée du groupe F. Contrairement à 2016, le Portugal fait donc désormais partie des favoris. Depuis cinq ans, Fernando Santos a même permis à ses protégés de prendre encore un peu plus de coffre.

Santos est confiant pour cette édition 2020



Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce lundi, le sélectionneur portugais n'a d'ailleurs pas caché la confiance qui est actuellement la sienne : « Le Portugal arrive ici de la même façon que nous avons abordé l'Euro 2016, avec la confiance et la conviction que nous pouvions atteindre la victoire. Nous y sommes parvenus et nous arrivons ici avec la même conviction. » Mais avant de penser à une éventuelle nouvelle victoire finale, il faudra, dans un premier temps, s'extraire de ce « groupe de la mort », cette fameuse poule F où figurent également l'Allemagne et la France, championne du monde en titre.