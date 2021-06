Euro 2020 - Dolberg titulaire avec le Danemark

L'attaquant de Nice, qui n'a joué que 30 minutes depuis le début de la compétition, tentera de faire oublier le joueur de Leipzig, qui avait inscrit deux buts lors de la phase de groupe. Dolberg sera accompagné en attaque par Martin Braithwaite et Mikkel Damsgaard, tandis que le milieu de terrain et la défense, emmenée par le capitaine Simon Kjaer, seront les mêmes que lors du succès face à la Russie lundi (4-1). Du côté du pays de Galles, le sélectionneur Robert Page a aligné le onze de départ attendu, avec notamment les deux stars Gareth Bale et Aaron Ramsey.

La Johan Cruyff Arena, garnie d'environ 15.000 spectateurs, est presque entièrement acquise à la cause danoise. L'entrée à l'échauffement du gardien Kasper Schmeichel a ainsi été saluée bruyamment par les fans des "Rod-Hvide" (Rouges et Blancs), tandis que les joueurs gallois ont été hués à leur arrivée sur la pelouse. Deux semaines après son malaise cardiaque survenu en plein match face à la Finlande en début d'Euro, le milieu danois Christian Eriksen, qui a évolué de 2009 à 2013 dans ce stade sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam au début de sa carrière, est encore dans toutes les têtes même s'il s'est rétabli et a quitté l'hôpital en fin de semaine dernière.

Les équipes:

Pays de Galles: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Allen, Morrell - James, Ramsey, Bale (cap.) - Moore

Danemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer (cap.), Vestergaard, Wass - Maehle, Delaney, Hojbjerg - Damsgaard, Braithwaite, Dolberg

Arbitre: Daniel Siebert (GER)