Italie - Espagne

L'Italie plus forte que la Belgique



C'est forcément la demi-finale la plus indécise, entre deux des équipes qu'on pouvait attendre à pareille fête. On peut imaginer la Squadra Azzurra avec une petite tête d'avance, tant son idée de jeu offensive est impressionnante et constante dans l'intensité. La meilleure preuve en a été donnée vendredi face à la Belgique (2-1), surtout au cours de cette formidable première période sous l'impulsion d'Insigne et Verratti. Portés par leur incroyable série de 32 matchs sans défaite, les Italiens peuvent aussi établir un nouveau record historique de six victoires consécutives à l'Euro.

L'Espagne au bout du suspense contre la Suisse





En face, l'Espagne n'est pas extrêmement lisible, mais c'est justement ce qui peut faire sa force. Toujours habile dans son jeu de passes, la marque de fabrique de Luis Enrique, elle démontre une vraie solidité globale. Excepté l'accident de la fin de match face à la Croatie, mais la Roja a su alors remettre le coup d'accélérateur offensif... La marge reste ténue, comme on a pu l'observer contre la Suisse, alors les tirs au but peuvent être à nouveau salvateurs : les Espagnols ont remporté quatre de leurs cinq séances lors d'un Euro.

Angleterre - Danemark

L'Angleterre facile contre l'Ukraine



Les Three Lions n'avaient jamais été aussi impressionnants depuis le début de l'Euro. Même face à l'Allemagne, l'Angleterre s'était encore imposée sans spectacle (2-0). Paradoxalement, c'est pour son premier match loin de Wembley que la sélection de Gareth Southgate s'est montrée enfin libérée. En infligeant un 4-0 à l'Ukraine, les Anglais ont régalé et doivent désormais composer avec le statut d'inévitables favoris. Le Final Four se déroulant à Londres, la pression s'annonce forcément immense devant leurs supporters.

Le rêve danois continue !





Sauf que c'est face au Danemark que l'Angleterre devra continuer son parcours. Vainqueurs un peu étriqués de la République Tchèque (2-1), les joueurs de Kasper Hjulmand ont tremblé durant la seconde période, après la réduction de l'écart de Schick. Les Danois, invités surprises mais tellement méritants de ce dernier carré, n'ont définitivement plus rien à perdre. Jamais une équipe ne s'était qualifiée pour les demi-finales d'un Euro après avoir perdu ses deux premiers matchs (1-0 face à la Finlande, puis 2-1 contre la Belgique). Rien ne semble pouvoir arrêter le Danemark, porté par une irrépressible vague depuis le terrible malaise d'Eriksen.