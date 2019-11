Euro 2020 : Des cadors pour les Bleus ?

La composition des chapeaux

La composition des groupes



TEAMS CONFIRMED FOR #EURO2020!

𝘑𝘶𝘴𝘵 4 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯... pic.twitter.com/0q4MWFxLJA



— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 19, 2019

Avec Ruud Gullit, Andreï Archavine, Karel Poborsky, Ricardo Carvalho et Theodoros Zagorakis, Marcel Desailly fait partie des cinq ambassadeurs de l’Euro 2020 qui participeront, en compagnie de six autres anciennes gloires du football européen, au tirage au sort de la phase finale de la compétition, samedi (18h) à Bucarest. Et ils auront forcément la main lourde avec les Bleus, qui ne figurent pas dans le premier chapeau mais dans le deuxième pour ce tirage bien particulier. Des champions du monde qui évolueront donc forcément dans le même groupe qu’une "grosse" équipe. Et hériteront peut-être d’un deuxième cador, dans ce qui ressemblerait diablement à un groupe "de la mort"."Vu comment est organisé le tirage au sort avec l’aspect géographique, ça va être cocasse", avait d’ailleurs annoncé Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale. Car comme ce championnat d’Europe va se dérouler dans douze villes de douze pays différents, que les pays hôtes doivent jouer deux matches à domicile et que la Russie et l’Ukraine, pour des raisons géopolitiques, ne peuvent pas s’affronter, on a déjà une idée assez précise de la composition de certains groupes, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Les quatre derniers qualifiés seront eux connus en mars, à l’issue des barrages de la Ligue des nations.Les Tricolores, eux, sont assurés d’éviter deux équipes du chapeau 1 : l’Ukraine, qui prendra place dans le groupe C, et la Belgique (groupe B). Car deux autres nations issues du deuxième chapeau, respectivement les Pays-Bas et la Russie, y figurent déjà. Ils peuvent en revanche hériter de l’Italie, de l’Angleterre, de l’Espagne ou de l’Allemagne. Et sont notamment susceptibles de croiser la route du Portugal ou de la Turquie (chapeau 3) mais aussi du pays de Galles (chapeau 4). Et si un tel tirage serait effectivement corsé, il faut toutefois rappeler que les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre équipes, seront qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que quatre de six meilleurs troisièmes. Tout sauf insurmontable pour les Bleus, même dans un groupe "de la mort".Belgique, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne et UkraineFrance, Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas et RussiePortugal, Turquie, Danemark, Autriche, Suède et République tchèquePays de Galles, Finlande, vainqueurs des barrages voies A, B, C et DItalie, équipe du chapeau 2, équipe du chapeau 3, Finlande ou pays de GallesBelgique, Russie, Danemark, Finlande ou pays de GallesUkraine, Pays-Bas, équipe du chapeau 3, vainqueur de la voie D des barragesAngleterre, équipe du chapeau 2, équipe du chapeau 3, vainqueur de la voie C des barragesEspagne, équipe du chapeau 2, équipe du chapeau 3, vainqueur de la voie B des barragesAllemagne, équipe du chapeau 2, équipe du chapeau 3, vainqueur de la voie A ou D des barrages