Euro 2020 : De Boer, le patron des "Oranje" a la tête dure

"Têtu" mais "convaincu", a-t-il déclaré mardi à la télévision NOS. De Boer a fait le dos rond ces deux dernières semaines face à une fronde qui ne l'a pas épargné. En cause : un système basé sur une défense à cinq, loin des standards habituels du 4-3-3, vénéré aux Pays-Bas depuis l'époque du "football total" et de Johan Cruyff. "Jouer en 5-3-2 ? Johan Cruyff doit se retourner dans sa tombe", avait été jusqu'à dire Ronald de Boer... frère jumeau de Frank. Voilà qui promet pour les prochains repas de famille. Chroniqueur et ancien international, Kees Kist avait lui qualifié la schéma de De Boer de "viol du football néerlandais".

L'entraînement des Pays-Bas, samedi dernier, à la veille du match face à l'Ukraine, a même été perturbé par une manifestation pour le moins originale de supporters des "Oranje". Deux d'entre eux ont survolé le stade d'entraînement de Zeist à bord d'un avion de tourisme auquel était attachée une banderole mentionnant "Frank. Gewoon 4-3-3" (Frank. Le 4-3-3, simplement). Dans un pays où la polémique tactique est un sport national, les critiques visant le sélectionneur n'ont cessé de croître à l'approche de l'Euro.

"Encore des choses à améliorer"

Surtout après les deux derniers matches de préparation, face à l'Ecosse (2-2) et la Géorgie (3-0) lors desquels Memphis Depay (trois buts, deux passes décisives) avait fait oublier les carences de son équipe. Frank de Boer avait alors expliqué ne pas disposer dans son effectif "d'ailiers permettant de mettre en place un 4-3-3". L'ancien entraîneur de l'Ajax, de l'Inter, de Crystal Palace et d'Atlanta United en MLS, n'avait reçu pour soutien de marque que celui de Louis van Gaal. Pour rappel, ce dernier avait conduit les Pays-Bas en demi-finale du Mondial-2014 en misant sur les contre-attaques et une défense à cinq.

Euro 2020 : Les Pays-Bas mettent l'Ukraine KO !

Jeudi, face à l'Autriche, De Boer reconduira ce schéma, finalement victorieux contre l'Ukraine samedi dernier malgré une frayeur en seconde période, lorsque les Pays-Bas, qui menaient 2-0, ont vu leur adversaire égaliser à 2-2, avant de reprendre l'avantage en fin de rencontre. Le défenseur central Stefan de Vrij concède toutefois que les joueurs doivent "encore s'habituer à ce système". "Nous travaillons cela à l'entraînement. Nous devons encore davantage communiquer. Les deux buts que nous avons concédés face aux Ukrainiens sont là pour nous rappeler que nous devons encore améliorer pas mal de choses", a-t-il déclaré dans les colonnes du Algemeen Dagblad.

Le match de jeudi face à une Autriche galvanisée par son succès face à la Macédoine du Nord (3-1), son premier lors d'un Euro, viendra peut-être valider les choix de De Boer qui optera à nouveau pour un duo d'attaque formé par Memphis Depay et Wout Weghorst. Un succès qualifierait déjà les "Oranje" pour les huitièmes de finale. Un réflexion qui vaut aussi pour David Alaba et ses équipiers. "Vous avez pu le voir (lors de notre premier match): nous avons faim", a prévenu le capitaine autrichien.

Pays-Bas - De Boer : "Nous pouvons être fiers"