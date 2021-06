Euro 2020 : Cristiano Ronaldo pour la couronne, les records et le Ballon d'Or

Pour réussir un doublé, que seul l'Espagne a réalisé en remportant l'Euro-2008 et l'Euro-2012, la sélection lusitanienne devra d'abord s'extirper d'un "groupe de la mort" où la Hongrie, qui jouera dans une Puskas Arena comble avec 68.000 supporters, apparaît comme l'adversaire le plus abordable. Car le Portugal affrontera ensuite l'Allemagne, samedi à Munich, puis la France championne du monde, le 23 juin de nouveau à Budapest, pour une revanche de la finale de 2016 qui a vu Ronaldo pleurer de tristesse en sortant sur blessure, puis de joie grâce au but d'Eder en prolongation (1-0 a.p.).

Il y a cinq ans, Ronaldo avait livré sa meilleure performance lors du troisième match de poules, en signant une passe décisive et un doublé, dont une talonnade à la Madjer, pour arracher la qualification en huitièmes de finale grâce à un troisième nul face à ... la Hongrie (3-3). Trois fois menés au score, et virtuellement éliminés, les Portugais ont à chaque fois trouvé dans leur capitaine la ressource pour revenir dans le match et terminer troisièmes de poule derrière la sélection magyar et la surprenante Islande.

Records en vue



Malgré ces débuts poussifs, la Seleçao était ensuite allée jusqu'au bout du tournoi et Cristiano Ronaldo, devenu contre la Hongrie le premier joueur de l'histoire à marquer dans quatre Euros différents, avait signé encore un but contre le Pays de Galles en demies pour rejoindre le record de neuf buts à l'Euro de Michel Platini, qui a pourtant réalisé l'exploit en une seule édition. A 36 ans, l'attaquant de la Juventus est en passe de devenir le premier joueur à disputer au moins une rencontre dans cinq Euros différents. Le gardien espagnol Iker Casillas a participé à autant de tournois continentaux mais n'a pas toujours joué. Avec 104 réalisations en 175 matches internationaux, l'astre portugais vise également le record absolu de 109 buts en sélection, détenu depuis 2006 par l'Iranien Ali Daei.

Si le natif de Madère a encore marqué la semaine dernière lors de la correction infligée à Israël (4-0) en amical de préparation, il a raté quelques bonnes occasions et laissé le meneur de Manchester United Bruno Fernandes lui voler la vedette avec un doublé et une passe décisive. Egalement buteur mercredi dernier, le latéral droit Joao Cancelo a été testé positif au Covid-19 ce week-end, devant déclarer forfait et céder sa place au jeune Diogo Dalot.

La course au Ballon d'Or



A l'issue d'une saison largement décevante avec la Juventus, "CR7" a tout de même terminé meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations et voudra certainement profiter de l'Euro pour viser un sixième Ballon d'or, qui lui permettrait de rejoindre son grand rival Lionel Messi. Le trophée n'ayant pas été décerné en 2020, Messi en est encore le tenant après l'avoir obtenu en 2019 devant le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et... Cristiano Ronaldo, qui ne l'a plus gagné depuis 2017.

Van Dijk étant forfait pour l'Euro, les principaux candidats européens figurent peut-être en équipe de France, avec N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé. Et, de l'autre côté de l'Atlantique, Messi pourra lui aussi sortir le grand jeu avec l'Argentine lors de la Copa América, qui a commencé dimanche au Brésil. Trois ans après un Mondial-2018 qui s'est terminé pour le Portugal dès les huitièmes de finale, avec une défaite face à l'Uruguay (2-1), Ronaldo se doit d'être au rendez-vous de l'Euro.

Santos : "Ronaldo est une machine"