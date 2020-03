Une réunion téléphonique exceptionnelle regroupant 55 membres de la confédération européenne, dont les ligues et les fédérations, est prévue ce mardi. D'après le média The Athletic, l'UEFA exigera une participation des ligues et des clubs pour l'aider. L'instance demanderait 300 millions d'euros aux équipes européennes, premières bénéficiaires du report de l'Euro puisque celui-ci sera effectué afin de pouvoir conclure les compétitions de club.

Les clubs devront mettre la main à la poche

Ce mardi, l’éventualité de prolonger la saison jusqu'en juillet devrait être étudiée, ainsi que l'introduction de systèmes de barrage, Final Four et autres Final Eight. La mise en place de nouveaux calendriers devrait être envisagée en compagnie de l'Association européenne des clubs (ECA) et des ligues européennes (EL).