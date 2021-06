Aymeric Laporte a pris la défense de son coéquipier espagnol Alvaro Morata après le match nul sans but de l'Espagne contre la Suède pour entamer la campagne de la Roja au Championnats d'Europe 2020. Morata a raté une grosse occasion en première mi-temps et a reçu pas mal de sifflets et de huées de la part des supporters espagnols.

"Morata va fermer des bouches"

"Être sifflé, ce n'est pas nouveau", a déclaré Laporte après le match dans des propos relayés par Marca. "On ne peut pas douter d'un attaquant comme Alvaro, qui a tant montré. C'est vrai qu'il n'a pas eu une soirée réussie, mais dans les prochains matchs, il fermera des bouches. Il nous manquait un but aujourd'hui mais un jour nous en marquerons cinq un jour prochain et un autre jour, nous n'en marquerons aucun. Nous ne sommes pas inquiets, c'est juste aujourd'hui que ça n'a pas marché mais ça ira dans un autre match. Les gens peuvent être nerveux, mais nous avons prouvé que nous étions une équipe forte avec le ballon et personne ne veut gagner plus que nous."