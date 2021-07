Mardi soir, l'équipe nationale espagnole a lutté jusqu'au bout de la nuit pour se qualifier en finale de l'Euro au profit de l'Italie. Finalement, c'est une séance de tirs au but qui a départagé les deux nations. Après la défaite de la Roja, Gerard Piqué s'est insurgé contre la règle du pile ou face qui détermine le premier tireur : "Ce n'est pas un hasard si lors des 4 séances de tirs au but de cet Euro et en Copa America l'équipe qui tire en premier gagne. Les statistiques montrent que le premier a plus de chances et dans un tournoi comme celui-ci, ce n’est pas juste qu'un pile ou face vous fasse commencer avec un désavantage."



Après les Belges en demi-finale de la coupe du monde 2018 ou encore la pétition des 200 000 Français lors de cet Euro qui réclamaient à l'UEFA de rejouer le match contre la Suisse, ce sont maintenant les Espagnols qui affichent leur énorme déception après une défaite. Pour équilibrer les avis, le défenseur central franco-espagnol de la Roja, Aymeric Laporte, a préféré féliciter les siens plutôt que de se trouver des excuses : "C'est le foot. Il y a d'autres très grandes équipes qui ont chuté aussi. On a pratiqué un très beau football, c'était magique."