Espagne : Pedri élu meilleur jeune du tournoi

Je veux.

Je peux.@Pedri, élu meilleur jeune joueur de l'#Euro2020, à seulement 18 ans pic.twitter.com/OnaBugit3E

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 12, 2021

"Il est facile pour lui de faire les choses"



#EURO2020 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Pedri nommé Meilleur jeune du tournoi 👏👏👏

Jusqu'où va aller ce joueur... pic.twitter.com/NAqrpJkVPx



— EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) July 11, 2021

Confirmer avec le Barça

Alors que l'Italie a remporté le deuxième championnat d'Europe de son histoire ce dimanche soir, l'UEFA a annoncé au fur et à mesure les trophées récompensant les meilleurs joueurs. Tandis que Gianluigi Donnarumma, héros de la séance de pénalty victorieuse pour l'Italie, a été sacré meilleur joueur de la compétition (un fait rare pour un gardien), et que Leonardo Bonucci a été élu homme du match lors de la finale, le trophée du meilleur jeune joueur a été attribué à Pedri Gonzalez.Alors évoqué juste avant le début du tournoi parmison entraîneur Luis Enrique qui n'a cessé de l'encenser à la suite du tournoi. Le sélectionneur espagnol n'a pas tari d'éloges pour le jeune prodige catalan : "Des qualités évoquées en amont du tournoi qu'il a su confirmer avec merveille. Constamment comparées à Andrés Iniesta, ses qualités techniques, sa maîtrise des temps de jeu, sa faculté à faire la différence dans les petits espaces, font de lui un titulaire en puissance de la sélection espagnole. D'ailleurs son idole de jeunesse a encensé le prodige catalan dans des propos relayés par Sport : ". Il faut continuer à apprendre, à grandir."Le natif des îles Canaries va désormais rentrer du côté de Barcelone avec une énorme expérience positive dans les bagages et devrait s'imposer en tant que leader naturel du milieu blaugrana, aux côtés d'un Frenkie De Jong excellent avec les Pays-Bas et d'un Sergio Busquets fidèle à lui même. Il prend la relève de Renato Sanches, le Portugais élu meilleur espoir du tournoi en 2016, mais qui aura mis du temps avant de confirmer au plus haut niveau, notamment avec Lille et son titre de champion de France remporté cette saison.Mais aussi par son coffre physique, car il aura joué tous les matchs de la sélection titulaire et n'aura loupé que deux minutes sur l'ensemble du tournoi, en prolongation face à la Suisse.