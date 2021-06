Espagne - Luis Enrique : "Nous étions de loin la meilleure équipe"

Enrique ne compte pas se renier

L'Espagne n'a pas débuté le Championnat d'Europe de la meilleure façon possible, avec un match nul sans trop de relief concédé contre la Suède, lundi soir à Séville (0-0) . Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu des opportunités de faire la différence mais la Roja n'a su conclure, comme l'illustre la rencontre d'Alvaro Morata, qui a raté plusieurs occasions. La sélection dirigée par Luis Enrique aura tenté sa chance à 17 reprises, même si elle n'a cadré que 5 frappes sur le but gardé par Robin Olsen.Dans un groupe E homogène, qui compte également les présences de la Pologne et de la Slovaquie, l'Espagne est sur le papier favorite, mais elle devra le confirmer dès samedi contre les partenaires de Robert Lewandowski (21 heures). En attendant, Luis Enrique a analysé la prestation de ses joueurs face à la Suède en conférence de presse.On va être prêt à jouer notre meilleur football, même s'il y a toujours des choses à améliorer, ce sera notre objectif pour le prochain match", a-t-il d'abord affirmé.Puis de regretter les occasions manquées par la Roja. "Nous étions de loin la meilleure équipe, l'adversaire a essayé de rester derrière, nous avons complètement contrôlé le match et essayé de générer autant d'occasions que possible., a expliqué le sélectionneur de l'Espagne.