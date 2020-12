Fiasco des dernières grandes compétitions internationales, l'Espagne a bien l'intention de retrouver son standing. La Roja a repris des couleurs ces derniers mois, à l'image de l'Italie, qu'elle affrontera d'ailleurs lors du Final 4 de la Ligue des Nations. L'objectif prioritaire sera évidemment l'Euro 2021, qui va vite arriver. Luis Enrique n'a pas caché ses ambitions pour le tournoi, dans une vidéo publiée sur le site de la Fédération espagnole. «Notre objectif est d'être prêt à remporter à nouveau des titres, a-t-il dit. Pour cela, il faut être courageux, audacieux et tout faire dès le début. Nous allons essayer.»

Luis Enrique satisfait de l'évolution de ses joueurs

«Les sentiments que l'équipe m’ont laissés au cours de ces trois mois intenses étaient très bons. Le dernier résultat contre l'Allemagne (6-0 en novembre dernier) me permet de confirmer les diagnostics, mais aussi de réaffirmer la mentalité des joueurs. Nous ne dépendons d’aucun joueur. S’il nous manque quelqu’un, on trouvera des solutions, a continué l'ancien coach du Barça. Pour tous ceux qui ont fait leurs débuts en sélection (Ansu Fati, Ferran Torres), j’ai dit à Luis de la Fuente (le sélectionneur de la Rojita) qu’ils ne reviendraient pas avec lui. Ce qu’ils ont fait en club et avec nous nous invite déjà à parier sur eux».