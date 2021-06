Espagne : Laporte souhaite "le meilleur à la France"

Naturalisé Espagnol et convoqué pour ce Championnat d'Europe avec la Roja de Luis Enrique, Aymeric Laporte a ouvert son compteur sous le maillot de l'Espagne, ce mercredi soir. Lors du succès de la sélection espagnole face à la Slovaquie (0-5), le défenseur central a marqué de la tête juste avant la pause (47ème). Alors qu'il n'a jamais été sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus, le natif d'Agen a salué le succès de la Roja, qui affrontera la Croatie lors de son huitième de finale, lundi (18 heures).

"Je suis ici car je l'ai voulu"

Au micro de beIN SPORTS, Laporte a évoqué le match de l'Espagne, qui a affiché un autre visage que celui montré face à la Pologne avec les intégrations, notamment, de Sergio Busquets et César Azpilicueta dans le onze de départ. "On a eu trois, quatre joueurs frais qui n'avaient pas trop joué avant et ils l'ont fait très bien donc on est très content du résultat et du match qu'on a fait. C'est quelque chose de magique de jouer une compétition comme celle-là. Aujourd'hui avoir marqué signifie beaucoup pour moi et pour ma famille surtout, qui a enduré pas mal de choses dans ce changement", a-t-il expliqué.



Pour autant, il a refusé de voir une quelconque revanche par rapport à la France. "Non, il n'y a pas de revanche, c'est autre chose. Je suis ici car je l'ai voulu, parce que l'Espagne m'a toujours voulu et je suis très content de ça donc ce n'est pas une revanche. Je souhaite le meilleur à la France aussi", a-t-il expliqué.