Espagne - Laporte : "Jouer comme si c'était une finale"

Meilleure attaque du Championnat d'Europe avec 11 buts inscrits en 4 matches, l'Espagne aspire à poursuivre son chemin dans le tournoi continental et devra pour cela se défaire de la Suisse, ce vendredi en quart de finale à Saint-Pétersbourg (18 heures). Alors que Luis Enrique a reconnu qu'il n'avait pas vu, jusqu'ici, de meilleure sélection que la Roja, Aymeric Laporte a lui expliqué le chemin à suivre pour ses partenaires.

"Aller le plus loin dans cette compétition"

"Chaque match est important. Nous le savons. Nous nous sommes battus pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons être focalisés sur le prochain match et jouer chaque match comme si c'était une finale. Nous ne pouvons pas nous permettre un faux pas, quel que soit l'adversaire, car cela signifierait un retour à la maison. Notre objectif est le même que toutes les équipes encore en lice. Nous sommes déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition", a expliqué le défenseur central en conférence de presse. Laporte s'est signalé dans le tournoi continental en inscrivant un but face à la Slovaquie lors du large succès de l'Espagne pour son dernier match en phase de poules du tournoi (5-0). Il y a fort à parier qu'il ne serait pas contre une nouvelle action décisive, dès ce vendredi contre la sélection helvète.