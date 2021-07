Alvaro Morata et sa famille ont de nouveau fait l'objet de menaces. Au centre des attaques des internautes se trouve l'épouse de Morata, Alice Campello, qui est italienne de naissance et qui a été insultée sur les réseaux sociaux par ses compatriotes. Campello a partagé les messages insultants, qui ont même attaqué les enfants du couple. Des choses comme « Vos enfants vont avoir une crise cardiaque » ou « N'ose pas publier des photos du but de Morata ou je viendrai chez toi et te brûlerai en direct sur Instagram » devaient être endurées.

La réponse de la femme de Morata

La femme de Morata a déploré les messages qu'elle a reçus et a mis en garde contre les conséquences. "Honnêtement, je ne souffre d'aucun de ces messages", a écrit Campello dans un communiqué sur Instagram. "Je ne pense même pas que ce soit un facteur 'italien', je pense que c'est un facteur d'ignorance. Mais je pense que si cela était arrivé à une fille plus fragile, cela aurait été un problème. Rappelons-nous que c'est un sport pour fédérer et ne pas susciter de frustration. J'espère vraiment qu'à l'avenir des mesures sérieuses pourront être prises par rapport à ce genre de personnes, car c'est honteux et inacceptable."

