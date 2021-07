Espagne-Italie, acte 7

Un Euro ne serait pas vraiment un Euro sans un affrontement entre l’Espagne et l’Italie. Les deux nations vont ainsi se retrouver, mardi soir à Wembley en demi-finales, pour la septième fois sur les onze dernières éditions ! Et si l’égalité est pour l’instant parfaite, avec deux victoires de part et d’autre et deux matchs nuls, la Roja a remporté l’unique finale entre les deux équipes, et de quelle manière, lors de l’édition 2012 (4-0). La première fois que les Espagnols et les Italiens se sont croisés lors du rendez-vous continental, c’était au premier tour, en 1980.

Présentation de Espagne-Italie en chiffres :





Un Euro à huit équipes disputé en Italie et où les deux formations n’avaient pas pu se départager à Rome (0-0). Les Espagnols s’étaient procuré les meilleures occasions, et leur gardien Luis Arconada, devenu tristement célèbre quatre ans plus tard face aux Bleus, n’avait eu à s’employer que sur une frappe de Claudio Gentile. Et ce sont les Italiens qui finiront deuxièmes du groupe, derrière la Belgique, et perdront le match pour la 3e place contre les Tchécoslovaques (1-1, 9 t.a.b. à 8). En 1988, ils se retrouvent de nouveau au premier tour, et Gianluca Vialli offre la victoire aux Transalpins (1-0), ensuite battus en demi-finale par les Soviétiques (2-0).

Un double affrontement en 2012



Et il faudra patienter jusqu’en 2008 pour les retrouver face à face. A Vienne, l’Espagne va prendre sa revanche en sortant l’Italie en quarts de finale (0-0, 4 t.a.b. à 2), sur un tir au but vainqueur de Cesc Fabregas. Une première victoire face aux Italiens depuis 88 ans pour les Espagnols, vainqueurs ensuite face à l’Allemagne de leur premier trophée depuis l’Euro 1964. Lors d’une édition 2012 où l’Espagne va réussir à conserver son titre, ils vont être opposés à deux reprises. D’abord en ouverture de la phase de groupes, avec un match nul (1-1), Fabregas ayant répondu à Di Natale, puis en finale.





La Roja règne déjà sur le football mondial et va encore asseoir un peu plus sa domination sur la scène continentale en écrasant l’Italie (4-0), qui a évolué à dix lors de la dernière demi-heure après la sortie de Thiago Motta sur blessure alors que Cesare Prandelli avait déjà effectué ses trois changements. Fernando Torres et Juan Mata scelleront en fin de match ce succès, après des buts de David Silva et Jordi Alba en première période. Enfin, en 2016, c’est l’Italie qui avait sorti des Espagnols redescendus de leur nuage en huitièmes de finale (2-0), grâce à Giorgio Chiellini, puis Graziano Pellé dans les derniers instants. Des Azzurri qui chuteront, aux tirs au but, contre l’Allemagne au tour suivant. Mais qui prendra l’avantage lors de ce nouveau duel entre les deux nations ?