Espagne: Bernat, Sarabia et Cazorla convoqués

Dès la semaine prochaine, l'Espagne se prépare à retourner batailler pour la qualification à l'Euro 2020. Le samedi 12 octobre, les leaders du groupe F avec autant de matchs victorieux que disputés, affronteront la Norvège, puis enchaîneront contre la Suède trois jours plus tard. Et pour ces deux confrontations, le sélectionneur Robert Moreno a de nouveau retenu les Parisien Pablo Sarabia et Juan Bernat.

Le vétéran de Villarreal, Santiago Cazorla, est également rappelé, lui qui réalise un début d'exercice de belle facture. Le groupe: De Gea, Kepa, Pau Lopez - I. Martinez, Pau Torres, Albiol, Carvajal, S. Ramos, Bernat, D. Llorente, Navas, Reguilon - Busquets, Cazorla, Ceballos, Saul, Rodri, Thiago, Fabian - Sarabia, Luis Alberto, Moreno, Oyarzabal, Rodrigo.