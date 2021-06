Espagne : après Busquets, le Covid touche un autre joueur

La nouvelle n'a presque rien d'étonnant. Trois jours après l'annonce du test positif de Sergio Busquets au Covid-19, un autre joueur de la Roja a du à son tour être placé à l'isolement. Testé ce mardi 8 juin, Diego Llorente est lui aussi positif. Le défenseur international de Leeds devrait donc fort logiquement manquer les premiers matchs de sa sélection.



🚨 COMUNICADO OFICIAL | Diego Llorente

La RFEF lamenta comunicar que el futbolista internacional Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección en Las Rozas.

ℹ️ Más información: https://t.co/PnD4OaOazC pic.twitter.com/QmMlj5U6sW

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 8, 2021

C'est un nouveau coup dur pour Luis Enrique et l'Espagne dont l'entrée en lice à l'Euro est prévue le 14 juin prochain face à la Suède. Déjà deux joueurs touchés, et peut-être plus si la formation redoutée d'un cluster venait à se confirmer. La situation pourrait vite devenir problématique pour la Roja si d'autres joueurs étaient à leur tour testés positifs. En attendant, les supporters espagnols croisent les doigts.