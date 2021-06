Equipe de France : Tolisso, un Munichois pour une place de titulaire au milieu de terrain français

Qui aurait pu parier que Corentin Tolisso allait se retrouver dans la liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps dans l'optique de cet Euro 2020, qui a débuté ce vendredi et qui s'achèvera le dimanche 11 juillet prochain ? Certainement pas grand monde, surtout si l'on se réfère à la fin de saison en club du principal intéressé. Le 18 février dernier, le milieu de terrain s'est déchiré un tendon d'une cuisse, avec son club du Bayern Munich, en plein entraînement. Une grave blessure qui l'a alors contraint à observer une période de convalescence d'une période de trois mois. Même s'il a manqué un total de quinze rencontres avec sa formation, l'international français, champion du monde en 2018, a, toutefois, pu retrouver les terrains juste à temps.

Pleinement concerné par la préparation

D'abord avec le club bavarois, avec qui il a disputé les deux dernières rencontres de la saison, à chaque fois en entrant en jeu. Le 15 mai dernier, 30 minutes du côté de Fribourg (2-2), puis le 22 mai dernier, 18 minutes contre Augsbourg (5-2), pour les deux dernières journées de Bundesliga. Avant donc de rejoindre ensuite les Bleus et d'enchaîner avec la préparation. Une préparation à laquelle a grandement pris part Corentin Tolisso, titularisé lors des deux rencontres disputées. Que ce soit contre le pays de Galles (3-0), où l'ancien Lyonnais avait alors profité de l'absence de N'Golo Kanté qui restait sur une finale de Ligue des Champions, ou bien encore face à la Bulgarie (3-0), où il avait donc été reconduit malgré le retour de Kanté.

Rabiot sur le banc des remplaçants ?

A chaque fois, le milieu de terrain a livré une prestation plus que convaincante. De quoi obliger Didier Deschamps à se creuser les méninges, pour ce qui concerne son fameux milieu de terrain à trois où Paul Pogba et Kanté ont une place d'intouchables et alors que se profile l'entrée en lice, dans cet Euro 2020, de l'équipe de France, ce mardi soir (21h00, beIN SPORTS 1), contre l'Allemagne, lors de la 1ere journée du groupe F. Adrien Rabiot, en ballotage avec Tolisso alors qu'il semblait pourtant avoir une longueur d'avance, pourrait faire les frais de l'actuelle très bonne forme du Munichois et se retrouver ainsi sur le banc des remplaçants. Si l'équipe-type semble être très clairement dessinée, une incertitude demeure donc pour ce fameux poste.