Enfin un trophée pour Harry Kane ?

Si Harry Kane accumule les trophées individuels, son palmarès, en club comme en sélection, reste désespérément vierge. Ses principaux faits d’armes ? Trois défaites en finale avec Tottenham, en Coupe de la Ligue (2015, 2021) et en Ligue des champions (2019), et une troisième place avec les Three Lions lors de la première édition de la Ligue des nations (2019). Ce qui est bien maigre pour un joueur de sa trempe. Mais tout cela peut changer dimanche soir (21h) à Wembley. Car l’Angleterre, opposée à l’Italie en finale de l’Euro, peut conquérir son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966. Et son capitaine n’y est pas pour rien.



A l’image de son équipe, d’abord moribonde et peu enthousiasmante, Kane a pourtant été la cible de nombreuses critiques en début de compétition. Car il n’a pas réussi à inscrire le moindre but en phase de poules, que ce soit face à la Croatie (1-0), l’Ecosse (0-0) ou la République tchèque (1-0). Mais l'attaquant de 27 ans a retrouvé le chemin des filets dès les huitièmes de finale, en doublant la marque lors de la victoire historique contre l’Allemagne (2-0), avant de signer un doublé face à l’Ukraine (4-0). Et il a de nouveau offert la victoire aux Three Lions lors de la prolongation de la demi-finale contre le Danemark (2-1, a.p.), en deux temps, après avoir vu Kasper Schmeichel repousser son penalty.

Le "plus grand match de (sa) vie"

Avec quatre réalisations au compteur, il n’est plus qu’à une longueur des meilleurs buteurs du Championnat d’Europe, Cristiano Ronaldo et Patrik Schik. Et il est donc tout proche d’un nouveau titre de meilleur buteur d’une grande compétition, trois ans après celui qu’il avait gagné lors du Mondial russe. Mais son objectif est ailleurs. "Les titres de meilleurs buteurs sont un bonus, et si je finis par l’avoir cela voudra dire que j’ai marqué un ou deux buts en finale, ce qui donnerait à l’équipe une grande chance de l’emporter. C’est ça, le principal objectif", a-t-il rappelé en conférence de presse.



Où il a également confié que ce serait un honneur de succéder à Bobby Moore, dernier capitaine anglais à avoir soulevé un trophée, il y a 55 ans. Quoi qu’il arrive à l’issue du "plus grand match de (sa) vie", Kane aura toujours faim de victoires demain. Et ce ne sera peut-être pas avec les Spurs qu’il pourra y parvenir, lui qui avait laissé entendre qu’il pourrait s’en aller pour assouvir son appétit de titres. Mais si Manchester City suit de près le meilleur buteur de Premier League, Tottenham n’a aucune l’intention de le laisser partir. Surtout que, s’il brille encore dimanche, sa cote pourrait continuer à grimper, comme les exigences de son club…